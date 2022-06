Chiede la grazia per il marito gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Mi chiamo Maria Angela Distefano, moglie di Guido Gianni. Il 18 febbraio 2008 tre rapinatori, a mano armata e con il passamontagna, assaltano la gioielleria di famiglia a Nicolosi, un paesino alle pendici dell'Etna, percuotendomi, strappandomi i capelli, poggiandomi una pistola sul cuore, minacciando di ucciderci tutti e devastando il negozio". Inizia così la petizione lanciata da Maria Angela Distefano, per sollecitare la grazia per il marito Guido Gianni che sparò e uccise due dei tre rapinatori che fecero irruzione nel suo negozio e che sta scontando 13 anni in carcere. L'inchiesta accertò che l'uomo sparò alle spalle dei criminali. La sottoscrizione lanciata su Change.org, e indirizzata al presidente della Repubblica e alla ministra della Giustizia, ha raggiunto quasi 10 mila firme. ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Mi chiamo Maria Angela Distefano, moglie di Guido Gianni. Il 18 febbraio 2008 tre, a mano armata e con il passamontagna, assaltano la gioielleria di famiglia a Nicolosi, un paesino alle pendici dell'Etna, percuotendomi, strappandomi i capelli, poggiandomi una pistola sul cuore, minacciando di ucciderci tutti e devastando il negozio". Inizia così la petizione lanciata da Maria Angela Distefano, per sollecitare laper ilGuido Gianni che sparò e uccise due dei treche fecero irruzione nel suo negozio e che sta scontando 13 anni in. L'inchiesta accertò che l'uomo sparò alle spalle dei criminali. La sottoscrizione lanciata su Change.org, e indirizzata al presidente della Repubblica e alla ministra della Giustizia, ha raggiunto quasi 10 mila firme. ...

