Caterina Balivo | tutto sul nuovo programma

Caterina Balivo è pronta a tornare sul piccolo schermo dopo due anni di stop: ecco tutte le novità sul nuovo programma. Dopo l'addio in Rai, voluto da lei stessa per dedicarsi alla famiglia, Caterina Balivo è pronta a tornare sul piccolo schermo. Di recente l'abbiamo vista come giudice nel programma di Milly Carlucci ma dal prossimo 22 giugno sarà al timone di un programma tutto suo su tv8.

