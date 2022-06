Addio Adriana Volpe! Tutto deciso | a Mediaset non si torna indietro

(Di lunedì 20 giugno 2022)Volpe ha ufficialmente dettoal suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Aora è statoe non c’è alcuna possibilità di poterreVolpe, dopo aver ricoperto in maniera egregia il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con l’amara realtà. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Il Sussidiario.net

Gf vip 7, nuovi opinionisti chi sono/ 'Bocciate'Volpe e Sonia Bruganelli: le possibili ... che riaprirà a quanto pare i battenti a settembre 2022, ma a quanto pare con l'dell'...E da quando è arrivata la notizia dell'di Sonia Bruganelli evolpe alla poltrona da opinionista, tutti si chiedono chi saranno i nuovi volti ad affiancare il conduttore in questa lunga ... Adriana Volpe non confermata al Gf vip/ Costanzo la bacchetta, ecco il perchè della 'bocciatura' in tv Adriana Volpe ha ufficialmente detto addio al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. A Mediaset ora è stato tutto deciso.Adriana Volpe perde il ruolo di opinionista coperto al Grande fratello vip: Maurizio Costanzo lancia un affondo all'ex gieffina vip ...