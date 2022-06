Zidane sul futuro: «Ho solamente un desiderio per la mia carriera» (Di domenica 19 giugno 2022) Zinedine Zidane fa il punto sul proprio futuro. Le dichiarazioni del tecnico francese, fermo da ormai più di un anno Zinedine Zidane prova a far luce in qualche modo sul proprio futuro. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Telefoot. LE PAROLE – «Voglio continuare, ho questo desiderio. Il calcio è la mia passione, ma ho quasi 50 anni e sono soddisfatto di quello che ho fatto fin qui. Sono felice e questa è la cosa più importante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Zinedinefa il punto sul proprio. Le dichiarazioni del tecnico francese, fermo da ormai più di un anno Zinedineprova a far luce in qualche modo sul proprio. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Telefoot. LE PAROLE – «Voglio continuare, ho questo. Il calcio è la mia passione, ma ho quasi 50 anni e sono soddisfatto di quello che ho fatto fin qui. Sono felice e questa è la cosa più importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

