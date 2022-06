Zidane al PSG? Il tecnico francese fa chiarezza!

Pubblicità

Commenta per primo Dalla Francia sono sicuri: non saràil prossimo allenatore del, l'ex trequartista aspetta la panchina della nazionale in caso di addio di Deschamps dopo il Mondiale., Pochettino verso l'esonero: si avvicina il momento di Galtier. Al tecnico ex Tottenham spetterà un indennizzo Incassato il no da parte di, ilha allacciato i contatti col Nizza per liberare il tecnico Christophe Galtier, fortemente voluto dalla nuova dirigenza. Pochettino viaggia spedito verso l'esonero con l'annuncio ...Il club parigino non continuerà il suo rapporto di lavoro con Pochettino ma per il tecnico scelto da Campos c'è un problema ...Dalla Francia sono sicuri: non sarà Zidane il prossimo allenatore del Psg, l'ex trequartista aspetta la panchina della nazionale in caso di addio di Deschamps dopo il Mondiale.