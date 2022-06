Ranking ATP Race, incredibile Matteo Berrettini! E’ 12° nonostante i 3 mesi di stop! Oltre 200 punti più di Sinner (Di domenica 19 giugno 2022) Quest’oggi Matteo Berrettini ha vinto il titolo del Queen’s: l’azzurro ha così incamerato altri 500 punti nella Race ATP. Al momento nella classifica virtuale il tennista italiano si trova al 12° posto, dato che in questa settimana ha guadagnato altre 5 posizioni, dopo le 6 risalite la scorsa settimana con la vittoria di Stoccarda. L’azzurro nelle ultime due settimane ha accumulato 750 punti, che si sommano ai 945 conquistati nei primi cinque tornei giocati in stagione prima dello stop per l’infortunio. Di seguito la situazione aggiornata nella Race ATP di Matteo Berrettini dopo la vittoria al Queen’s. Race ATP AL 19 GIUGNO 1 Rafael Nadal ESP 56202 Carlos Alcaraz ESP 38203 Stefanos Tsitsipas GRE 37154 Casper Ruud NOR 30655 Alexander Zverev GER 27006 Daniil Medvedev RUS ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Quest’oggiBerrettini ha vinto il titolo del Queen’s: l’azzurro ha così incamerato altri 500nellaATP. Al momento nella classifica virtuale il tennista italiano si trova al 12° posto, dato che in questa settimana ha guadagnato altre 5 posizioni, dopo le 6 risalite la scorsa settimana con la vittoria di Stoccarda. L’azzurro nelle ultime due settimane ha accumulato 750, che si sommano ai 945 conquistati nei primi cinque tornei giocati in stagione prima dello stop per l’infortunio. Di seguito la situazione aggiornata nellaATP diBerrettini dopo la vittoria al Queen’s.ATP AL 19 GIUGNO 1 Rafael Nadal ESP 56202 Carlos Alcaraz ESP 38203 Stefanos Tsitsipas GRE 37154 Casper Ruud NOR 30655 Alexander Zverev GER 27006 Daniil Medvedev RUS ...

