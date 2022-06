Gli amici di Conte si preparano a cacciare Di Maio. E lui studia l'uscita (Di domenica 19 giugno 2022) Il viceministro Todde: "Così si pone fuori dal M5s". E il deputato Gubitosa: "Da lui fango inaccettabile". E il ministro degli Esteri medita l'addio portandosi dietro l'esercito di parlamentari in cerca di rielezione Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) Il viceministro Todde: "Così si pone fuori dal M5s". E il deputato Gubitosa: "Da lui fango inaccettabile". E il ministro degli Esteri medita l'addio portandosi dietro l'esercito di parlamentari in cerca di rielezione

Pubblicità

borghi_claudio : @carseri Come sempre se chi non piace non venisse votato si risolverebbe il problema. Non arrivano dal cielo le per… - aldotorchiaro : @Mov5Stelle @AzzolinaLucia È il momento di dirvelo: siete al governo ininterrottamente dal 2018. Con vostro premier… - CarloCalenda : A Palermo gli amici del @pdnetwork non hanno neanche voluto discutere una candidatura comune. “I 5S sono fortissimi… - Paolo20756996 : @mgmaglie Insomma sta grande mancanza .. Giusto a Fassino può mancare e a tutti gli amici sinistroidi.. Ne ha fatto pochi de casini - cyberpanc : RT @fuskiko: Nuova informazione amici Il caro decantato Prof #Galli afferma oggi in una intervista che, a suo malgrado, deve ammettere che… -