Conte fa le prove generali per la crisi di governo. Rottura con Di Maio (Di domenica 19 giugno 2022) La resa dei conti tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si trasferisce dal M5s al governo. A pochi giorni dalle comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato- in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno - e in piena mediazione nella maggioranza per una risoluzione condivisa, spunta un documento a firma di alcuni senatori pentastellati dove nero su bianco si intende impegnare il governo «a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebberoa serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica». Il testo diventa un vero e proprio giallo, di cui nessuno sembra sapere nulla ma che, confessano a taccuino chiuso diversi senatori 5 Stelle, circolava nelle chat interne già da qualche giorno. «La nostra linea è chiara, vogliamo ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) La resa dei conti tra Giuseppee Luigi Disi trasferisce dal M5s al. A pochi giorni dalle comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato- in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno - e in piena mediazione nella maggioranza per una risoluzione condivisa, spunta un documento a firma di alcuni senatori pentastellati dove nero su bianco si intende impegnare il«a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebberoa serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica». Il testo diventa un vero e proprio giallo, di cui nessuno sembra sapere nulla ma che, confessano a taccuino chiuso diversi senatori 5 Stelle, circolava nelle chat interne già da qualche giorno. «La nostra linea è chiara, vogliamo ...

Pubblicità

MichelaRoi : RT @tempoweb: Giuseppe #Conte fa le prove generali per la crisi di #governo Furia di Luigi #DiMaio sulle armi #m5s #guerra #ucraina #19giug… - tempoweb : Giuseppe #Conte fa le prove generali per la crisi di #governo Furia di Luigi #DiMaio sulle armi #m5s #guerra… - Sbrn65 : RT @tempoweb: ??Il piano #Pd anti-#Meloni ??#Conte fa le prove generali per la crisi di #governo ??Caos #Superbonus 110%: edilizia in tilt ??… - salomone_l : RT @tempoweb: ??Il piano #Pd anti-#Meloni ??#Conte fa le prove generali per la crisi di #governo ??Caos #Superbonus 110%: edilizia in tilt ??… - tempoweb : ??Il piano #Pd anti-#Meloni ??#Conte fa le prove generali per la crisi di #governo ??Caos #Superbonus 110%: edilizia i… -