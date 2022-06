Ben Stiller vola in Polonia per sostenere i rifugiati della guerra in Ucraina (Di domenica 19 giugno 2022) Ben Stiller fa squadra con l'United Nations High Commissioner for Refugees per fornire supporto i rifugiati in Polonia della guerra in Ucraina. Non accenna a fermarsi il conflitto in Ucraina, e ora Ben Stiller ha deciso di mostrare il suo sostegno ai rifugiati della guerra recandosi in Polonia assieme all'United Nations High Commissioner for Refugees. Come riporta anche Deadline, l'attore di Zoolander e I Sogni segreti di Walter Mitty ha raggiunto il continente europeo e fatto tappa in Polonia, dove si stanno rifugiando gran parte di coloro che sperano di allontanarsi da bombe e sparatorie. "Sono appena atterrato in Polonia con l'UNHCR per incontrare le ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022) Benfa squadra con l'United Nations High Commissioner for Refugees per fornire supporto iinin. Non accenna a fermarsi il conflitto in, e ora Benha deciso di mostrare il suo sostegno airecandosi inassieme all'United Nations High Commissioner for Refugees. Come riporta anche Deadline, l'attore di Zoolander e I Sogni segreti di Walter Mitty ha raggiunto il continente europeo e fatto tappa in, dove si stanno rifugiando gran parte di coloro che sperano di allontanarsi da bombe e sparatorie. "Sono appena atterrato incon l'UNHCR per incontrare le ...

Pubblicità

_saslo : RT @Gianl1974: Non solo Angelina: l'attore hollywoodiano Ben Stiller è stato notato in Ucraina Dettagli: il famoso attore è stato visto nel… - Emanuel38133305 : RT @Gianl1974: L'attore Ben Stiller ha incontrato i rifugiati ucraini in Polonia Dettagli: un famoso attore di Hollywood, protagonista di… - GioITA2 : RT @RaiNews: In rete il video in cui si vede l'attore statunitense visitare la città ucraina e Twitter il suo racconto come ambasciatore pe… - Catia33347641 : RT @Gianl1974: Non solo Angelina: l'attore hollywoodiano Ben Stiller è stato notato in Ucraina Dettagli: il famoso attore è stato visto nel… - arcanodavvero : RT @putino: Ben Stiller si è recato a Lviv per incontrare i rifugiati ucraini nel suo ruolo di Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNHCR. ht… -