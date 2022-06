“Un destino crudele”. Sport in lutto. Serena e Emma, unite sul campo e nella morte: chi sono le vittime dell’incidente (Di sabato 18 giugno 2022) L’incidente sulla A1 tra Fabro e Chiusi ha tagliato in due l’Italia: un groviglio di lamiere che ha coinvolto tre autocarri e cinque vetture. Un incidente in seguito al quale due trentacinquenni originarie del Lazio sono morte mentre almeno otto persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente. Le due donne viaggiavano insieme su una Fiat Panda incolonnata all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Grande Punto. Il tamponamento a catena ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune altre vetture. Tra i feriti ci sarebbero anche altre due persone, due uomini di 38 e 42 anni, che sono state traSportate con l’elisoccorso di Grosseto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022) L’incidente sulla A1 tra Fabro e Chiusi ha tagliato in due l’Italia: un groviglio di lamiere che ha coinvolto tre autocarri e cinque vetture. Un incidente in seguito al quale due trentacinquenni originarie del Laziomentre almeno otto personerimaste ferite, due delle quali gravemente. Le due donne viaggiavano insieme su una Fiat Panda incolonnata all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Grande Punto. Il tamponamento a catena ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune altre vetture. Tra i feriti ci sarebbero anche altre due persone, due uomini di 38 e 42 anni, chestate traate con l’elisoccorso di Grosseto ...

Pubblicità

VeronicaCocco2 : 'Ma perché dobbiamo lottare contro un destino così crudele' Ragazzi io sono diventata pazza per queste due meravigl… - DanielaP281985 : @jungkookmysmile Abbiamo fatto del nostro meglio , ma destino crudele e il militare che non gli danno l'esonero , che palle ?? - vanillanera : Oggi l'ho rivisto ma niente ci siamo solo salutati perché andava di fretta, non capisco perché il destino sia così… - Nocavia2 : RT @11Giuliano: Il destino per questa grande mamma negli ultimi anni è stato crudele e da over 50 (vedova) non ha potuto evitare l'obbligo… - 11Giuliano : Il destino per questa grande mamma negli ultimi anni è stato crudele e da over 50 (vedova) non ha potuto evitare l'… -