Ultime Notizie – Mimun: “Le polemiche al Tg1? Ho già dato, preferisco vivere” (Di sabato 18 giugno 2022) Nei giorni scorsi, il direttore del Tg5 ed ex direttore del Tg1 aveva scritto un post, che in molti avevano riferito alle polemiche di Saxa Rubra “Al Tg1 ho già dato, mi dedico al Tg5. preferisco vivere”. Così Clemente Mimun, direttore del Tg5 con un passato alla guida del Tg1, commenta con una battuta all’Adnkronos le polemiche nate intorno ai turni dell’alba della testata ammiraglia Rai e ai conseguenti cambiamenti nelle conduzioni dell’edizione delle 20, dove turneranno per decisione del direttore Monica Maggioni solo giornalisti disposti ad avvicendarsi anche nella conduzione della rassegna stampa delle 6.30. Due giorni fa, Mimun aveva pubblicato su Twitter una frase (“raramente ci sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Nei giorni scorsi, il direttore del Tg5 ed ex direttore delaveva scritto un post, che in molti avevano riferito alledi Saxa Rubra “Alho già, mi dedico al Tg5.”. Così Clemente, direttore del Tg5 con un passato alla guida del, commenta con una battuta all’Adnkronos lenate intorno ai turni dell’alba della testata ammiraglia Rai e ai conseguenti cambiamenti nelle conduzioni dell’edizione delle 20, dove turneranno per decisione del direttore Monica Maggioni solo giornalisti disposti ad avvicendarsi anche nella conduzione della rassegna stampa delle 6.30. Due giorni fa,aveva pubblicato su Twitter una frase (“raramente ci sono ...

