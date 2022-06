Ucraina | risoluzione M5S contro l’invio di armi a Kiev

(Di sabato 18 giugno 2022) Altolà del M5S al premier Draghi suldi nuoveall’. I pentastellati stanno preparando unache rischia di mettere in difficoltà il Governo. “Si impegna il Governo a non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti” all’. Lo si legge nella bozza di una. Armamenti che “metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica“. Così i senatori del Movimento si stanno preparando in vista del voto di martedì 21 giugno dopo la comunicazioni del premier Draghi sul Consiglio europeo del 23-24 giugno. Un summit rivolto all’analisi della crisi. Foto Ansa/EpaMa ci sono anche altri impegni che si sollecitano al Governo nella ...

Pubblicità

VauroSenesi : Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I partiti che sostengono il governo Draghi lavorano alla risoluzione da votare martedì dopo le comunicazi… - fanpage : Il ministro degli Esteri ha attaccato chi, nel Movimento 5 Stelle, vuole votare una risoluzione in Parlamento che i… - peletto : RT @LaNotiziaTweet: Armi all’Ucraina, i 5Stelle sono contrari all’invio. La maggioranza prepara la risoluzione in vista del voto di martedì… - adpucci : RT @VauroSenesi: Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno -

... il Movimento finisce per dividersi, forse stavolta irrimediabilmente, sulla questione dell'invio delle armi in. A far deflagrare il caso è la bozza dellache alcuni senatori M5S ......una soluzione di mediazione "Stiamo lavorando - come sempre insieme - per unadi ... Ritiene che l'elettorato dem stia con la dirigenza del partito sulla questione"Il Pd, con i ...Trapela una bozza, l’ex capo politico attacca: a rischio la sicurezza. Gubitosa: da lui fango. L’ambasciatore Razov: in Italia non tutti d’accordo ...Una bozza contro le armi e contro Luigi Di Maio. I vice di Conte – e quindi, ovviamente, Conte stesso – lo vogliono fuori da governo e dal M5s. L’attacco di ieri, con la risoluzione contro le armi all ...