Spalletti: «Non sarà facile tornare in Champions, l’uscita dal basso è il futuro» (Di sabato 18 giugno 2022) Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Speciale Calciomercato su Sky Sport «Napoli merita una squadra di alto livello come attualmente ha. Abbiamo tutti delle aspettative e vogliamo offrire calcio. La stagione scorsa abbiamo disputato grandi partite, siamo arrivati presto in zona Champions, sin dall’inizio e ci siamo rimasti fino alla fine. Ci sono state gare in cui potevamo fare di più e fanno male se ci ripensiamo. Il percorso è e rimane importante, va ricordato. Adesso tutti si aspettano che venga riproposto lo stesso tipo di percorso, ma non sarà facile. Ripartiremo alla pari e rientrare fra le prime quattro sarà difficilissimo». Il gioco e l’uscita dal basso: «l’uscita dal basso con il portiere è il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni a Speciale Calciomercato su Sky Sport «Napoli merita una squadra di alto livello come attualmente ha. Abbiamo tutti delle aspettative e vogliamo offrire calcio. La stagione scorsa abbiamo disputato grandi partite, siamo arrivati presto in zona, sin dall’inizio e ci siamo rimasti fino alla fine. Ci sono state gare in cui potevamo fare di più e fanno male se ci ripensiamo. Il percorso è e rimane importante, va ricordato. Adesso tutti si aspettano che venga riproposto lo stesso tipo di percorso, ma non. Ripartiremo alla pari e rientrare fra le prime quattrodifficilissimo». Il gioco edal: «dalcon il portiere è il ...

