Snowpiercer 4 sarà l’ultima stagione | dietrofront di TNT che libera il cast dai loro contratti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 giugno 2022)fermata del treno. Così la rete TNT annuncia che la quartadella serie tv, attualmente in produzione,anche quella conclusiva. Con questa cancellazione, il network americano non avrà più programmi televisivi originali, dato che anche Animal Kingdom si concluderà con la sua prossima(la sesta). Secondo i report, ildiavrebbe avanzato delle opzioni che non sono state accolte, motivo per cui TNT ha sciolto idi tutti gli attori, che ora saranno liberi di trovare altri impieghi. In ogni caso,4 non ha ancora una data d’uscita, ma ci aspettiamo un lancio ad inizio 2023. “Possiamo confermare ...