Pubblicità

Gazzettino : Roma, sparatoria a Testaccio davanti a una discoteca: ferito un ragazzo di 25 anni - leggoit : #roma, sparatoria davanti a una discoteca di testaccio: ferito un uomo - Radio1Rai : ??#Roma Sparatoria a Monte Testaccio, uno dei luoghi della movida nella capitale. Colpito un uomo, trasportato in co… - SkyTG24 : Roma, sparatoria fuori da una discoteca: un ferito - TuttoSuRoma : #Roma, sparatoria a Testaccio davanti a una discoteca: ferito un uomo -

È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni a. A quanto si è appreso dagli investigatori, l'uomo non è rimasto coinvolto in alcun litigio. Davanti al locale la polizia ...L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni a. A quanto si è appreso dagli investigatori, non è rimasto coinvolto in alcun litigio. Davanti al locale la polizia ...Sparatoria a Roma. Ieri sera, dopo le 23.30, sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco davanti a una discoteca in via di Monte Testaccio.Un uomo la scorsa notte è stato ferito al ginocchio da un colpo d'arma da fuoco mentre era all'esterno di una discoteca a Monte Testaccio, uno dei luoghi di ritrovo della movida ...