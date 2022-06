Napoli | Mertens | “Non conosco ancora il mio futuro | spero di rimanere”

(Di sabato 18 giugno 2022) L’attaccante delDries, ai microfoni di HLN Sport, ha parlato del suoin maglia azzurra: “Non sodove andrò, se rimarrò aoppure no. Io sperò di restare, ma non dico nient’altro. I tempi sono stretti, a breve dovrei saperlo. Per ora però non ho avuto nessuna offerta, vedremo” SportFace.

... Fabian Ruiz lascerà ila parametro zero. Lo spagnolo potrebbe essere un nuovo svincolato, dopo i casi eclatanti di Insigne e quello sempre più vicino di Dries. Il patron azzurro ...Notiziecalcio . Le parole didal Belgio suonano come un possibile addio al. Il centravanti belga è in scadenza di contratto con gli azzurri ed il rinnovo con il club di De Laurentiis è ...Il futuro di Dries Mertens continua a restare avvolto nell'incertezza. Il contratto dell'attaccante belga con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e al momento il rinnovo con il club partenopeo è an ...Massimiliano Esposito, allenatore ed ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di "1 Football Club" su 1 Station Radio. "Sarebbe stato giusto ac ...