MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche di oggi, programma in chiaro, streaming 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) oggi, sabato 18 giugno, proseguiranno il fine settimana del GP di Germania del Motomondiale 2022, con le ultime sessioni delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno al Sachsenring, nell’ambito della decima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3, e quello del GP del Canada del Mondiale 2022 di F1 con l’ultima sessione delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno a Montreal, nell’ambito della nona tappa del calendario iridato. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MotoGP LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DI MOTO2 LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DI MOTO3 Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022), sabato 18, proseguiranno il fine settimana del GP di Germania del Motomondiale 2022, con le ultime sessioni delle prove libere e con leche si disputeranno al Sachsenring, nell’ambito della decima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3, e quello del GP del Canada del Mondiale 2022 di F1 con l’ultima sessione delle prove libere e con leche si disputeranno a Montreal, nell’ambito della nona tappa del calendario iridato. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDILA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI MOTO2 LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI MOTO3 Di seguito il ...

