Largo al campo largo (Di sabato 18 giugno 2022) campo largo: com’è bella ‘sta parola! Evoca immagini di grandi spazi pieni di grano e di sole, con bandiere rosa confetto al vento, dove c’è posto per tutti: uomini che L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 giugno 2022): com’è bella ‘sta parola! Evoca immagini di grandi spazi pieni di grano e di sole, con bandiere rosa confetto al vento, dove c’è posto per tutti: uomini che L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

emmabonino : Il campo largo di #Letta sembra ispirarsi all’aritmetica più che alla politica. Con queste amministrative… - Ettore_Rosato : Campo largo? No, campo minato, in venti secondi il perché Oggi a @LaVeritaWeb - CarloCalenda : A Palermo gli amici del @pdnetwork non hanno neanche voluto discutere una candidatura comune. “I 5S sono fortissimi… - peletto : RT @lucadecarolis: Calenda, l'uomo che dovrebbe rafforzare il campo largo, insiste per candidare Letizia Moratti o Cottarelli in Lombardia… - GregoriaSamsa3 : @lauraboldrini Con Salvini e Berlusconi ci governate insieme. #Letta ha detto che nel 'campo largo', anzi larghiss… -