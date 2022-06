Il sindaco Gori in Ucraina, gemellaggio tra le città di Bergamo e Bucha (Di sabato 18 giugno 2022) La visita Il primo cittadino partirà martedì 21 giugno: «Le due città simbolo di eventi tragici». L’impegno alla solidarietà con il Cesvi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 giugno 2022) La visita Il primo cittadino partirà martedì 21 giugno: «Le duesimbolo di eventi tragici». L’impegno alla solidarietà con il Cesvi.

Pubblicità

annatrieste : Comunque. Tra il governatore della Campania che ci chiama cafoni se ci mangiamo la pizza per strada, il patron del… - annatrieste : Caro @ilgiornale vedi che Koulibaly, da nero napoletano, le 'peggio cose' le ha dovute sopportare non da noi a Napo… - RosaMar95027825 : Ci mancava giusto questo, ne vedremo delle belle e mi fermo qui per evitare il carcere - AndreaIncorona8 : @annatrieste @giorgio_gori Quindi deduco che era meglio #Bassolino alla #Regione,#DeMagistris come #Sindaco di Napo… - il_calder : @leo_cecchi91 Quel 'tappezziere' fa il paio con 'proletari' usato con connotazione dispregiativa dal Sindaco di Ber… -