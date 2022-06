Hurkacz-Kyrgios in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Halle 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Hubert Hurkacz se la vedrà contro l’australiano Nick Kyrgios nella semifinale del torneo Atp 500 di Halle 2022. Il polacco ha portato a casa una bella sfida nei quarti di finale contro l’ostico Auger-Aliassime, prevalendo in due tie-break. L’australiano, dopo aver battuto in rimonta Tsitsipas, ai quarti ha invece avuto la meglio di Carreno Busta, disputando un match di alto livello in cui sorprendentemente ha commesso appena 4 errori gratuiti. Sfida che si preannuncia molto equilibrata, visto che entrambi sono specialisti dell’erba, anche se i bookmakers vedono favorito Kyrgios. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Hurkacz e Kyrgios scenderanno in campo nella giornata di oggi, sabato 18 giugno, come secondo match dalle ore 14:30 ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Hubertse la vedrà contro l’australiano Nicknelladel torneo Atp 500 di. Il polacco ha portato a casa una bella sfida nei quarti di finale contro l’ostico Auger-Aliassime, prevalendo in due tie-break. L’australiano, dopo aver battuto in rimonta Tsitsipas, ai quarti ha invece avuto la meglio di Carreno Busta, disputando un match di alto livello in cui sorprendentemente ha commesso appena 4 errori gratuiti. Sfida che si preannuncia molto equilibrata, visto che entrambi sono specialisti dell’erba, anche se i bookmakers vedono favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di, sabato 18 giugno, come secondo match dalle ore 14:30 ...

paoloangeloRF : ATP Halle: la maledizione Bautista è spezzata, Medvedev in semifinale contro Otte· Kyrgios tramortisce Carreño, ora… - im_jordanv : ???? | HUBI VOLA IN SF! Hubert Hurkacz ???? è tra i 4 migliori del 500 di Halle. 7-6(2), 7-6(4) v Auger-Aliassime ???? p… - im_jordanv : ???? | FLAWLESS PERFORMANCE Che prestazione di Nick Kyrgios ???? ad Halle. L'australiano si è sbarazzato di Carreño B… - Franz46809671 : @lorenzofares Matteo ha una testa così solida che può sopperire al calo fisico che avrà per forza. L'importante poi… - sportface2016 : #ATPHalle 2022: vincono #Tsitsipas, #AugerAliassime, #Kyrgios e #Hurkacz. Ok #Griekspoor -