Follia in strada, insegue pedoni e li investe con un furgone. C'è un morto, ferite due donne (Di sabato 18 giugno 2022) Napoli, Follia in strada. La vicenda è accaduta nelle ore della mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Alla guida di un furgone Fiat Doblò bianco un ragazzo di 29 anni. Il giovane si è consegnato ai carabinieri ed è sospettato di avere investito volontariamente tre persone. furgone investe 3 pedoni. Una delle vittime, un uomo di 71 anni è deceduto in ospedale, altre due donne non sono in gravi condizioni. Il conducente del mezzo avrebbe travolto i pedoni in tre distinte volte, prima una 40enne in via Verdi a Volla, poi una donna di 47 anni e l'uomo di 71 anni nella stessa strada a Cercola, in viale del Progresso.

