F1, GP Canada 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato alla leggenda ferrarista Gilles Villeneuve, dove non si è corso per colpa della pandemia nelle ultime due stagioni, oggi saranno i cronometri a parlare, dato che andranno in scena le attesissima qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DEL Canada 2022 DI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 Il programma sulla pista del Quebec prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 12.00 locali) con la terza sessione di prove libere, che darà moto a team e piloti di affilare le armi in vista delle qualifiche che, invece, scatteranno alle ore 22.00 con il consueto duello Ferrari-Red Bull ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato alla leggenda ferrarista Gilles Villeneuve, dove non si è corso per colpa della pandemia nelle ultime due stagioni, oggi saranno i cronometri a parlare, dato che andranno in scena le attesissimache andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DEL2022 DI F1 ALLE 19.00 E ALLE 22.00 Il programma sulla pista del Quebec prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 12.00 locali) con la terza sessione di prove libere, che darà moto a team e piloti di affilare le armi in vista delleche, invece, scatteranno alle ore 22.00 con il consueto duello Ferrari-Red Bull ...

