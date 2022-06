DIRETTA MotoGP | GP Sachsenring 2022 LIVE | Bagnaia accarezza la pole | Quartararo 6° a metà Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 Cambia gommee torna subito in pista. Potrebbe effettuare tre stint con gomme differenti: sarebbe un vantaggio non da poco. 15.05 Eccolo. E’ 6° a 0.379 da. 15.05 Miller secondo a 56 millesimi da! Due Ducati ufficiali davanti per ora. 3° Martin, poi A. Espargarò e Marini. Ancora nessun tempo per. 15.05 Eccolo. E’ 6° a 0.379 da. 15.05 Miller secondo a 56 millesimi da! Due Ducati ufficiali davanti per ora. 3° Martin, poi A. Espargarò e Marini. Ancora nessun tempo per. 15.04 SUBITO! 1’20?098! Il pilota della Ducati però finisce nella ghiaia sbagliando ...