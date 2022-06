Da Di Maria a Simeone: Juve, casting in attacco. Chi sale e chi scende (Di sabato 18 giugno 2022) Di Maria: segnali di avvicinamento da parte del miglior assist - man della storia del PSG che, con ben 119 palloni messi a disposizione dei marcatori parigini, ha appena rinfrescato il curriculum: ora ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Di: segnali di avvicinamento da parte del miglior assist - man della storia del PSG che, con ben 119 palloni messi a disposizione dei marcatori parigini, ha appena rinfrescato il curriculum: ora ...

Pubblicità

fantapazzcom : Jovic, Simeone, Di Maria, Di Francesco, Barrow, Demiral, Bonazzoli, Alvarez, Arslan: tutte le news. - LittlePrinceCm8 : Numericamente.. ?? Chiellini+Demiral ?? Koulibaly Rugani ?? Gatti Pellegrini ?? Udogie Ramsey ?? Pogba Arthur ?? Fa… - nicolemorettina : opinione popolare va bene di maria anche per una stagione se aiuta a crescere la mentalità della squadra... la juve… - Cate1081 : @romeoagresti @GoalItalia Ma gli obbiettivi che interessano più x la prima squadra? Tipo di Maria?che fine ha fatto… - diegorizieri : @FCherubiniOff Vendete De Ligt per 110/120 ml, Arthur + Rabiot per 40/50 ml, poi comprate Fabian Ruiz dal Napoli, B… -