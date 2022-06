Covid e intestino: disturbi per oltre 500mila guariti (Di sabato 18 giugno 2022) Nausea, vomito, dolori addominali. Non solo Covid, ma anche il Long Covid – la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti guariti – colpisce lo stomaco e l’intestino, con sintomi persistenti a lungo termine. Li ha certificati l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una ricerca internazionale i cui dati, “tenendo conto dei 17 milioni di persone” che si sono “ammalate di Covid-19 solo in Italia, suggeriscono che nei prossimi anni avremmo oltre mezzo milione persone da curare per patologie gastroenterologiche“. Lo studio, denominato ‘Gi-Covid19’ e promosso dalla Medicina interna e Gastroenterologia del Sant’Orsola diretta da Giovanni Barbara, ha incluso più di 2mila pazienti ricoverati per Covid in 36 centri di 12 nazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Nausea, vomito, dolori addominali. Non solo, ma anche il Long– la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti– colpisce lo stomaco e l’, con sintomi persistenti a lungo termine. Li ha certificati l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una ricerca internazionale i cui dati, “tenendo conto dei 17 milioni di persone” che si sono “ammalate di-19 solo in Italia, suggeriscono che nei prossimi anni avremmomezzo milione persone da curare per patologie gastroenterologiche“. Lo studio, denominato ‘Gi-19’ e promosso dalla Medicina interna e Gastroenterologia del Sant’Orsola diretta da Giovanni Barbara, ha incluso più di 2mila pazienti ricoverati perin 36 centri di 12 nazioni ...

