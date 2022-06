Christian De Sica, chi erano i genitori Vittorio De Sica e Maria Mercader: “Mio padre aveva due famiglie” (Di sabato 18 giugno 2022) Vittorio De Sica e Maria Mercader sono stati i genitori di Christian De Sica. Lo showman, cresciuto a pane, arte e cinema, era in parte predestinato al mondo dello spettacolo anche se sin da ragazzino ha avuto tantissimi dubbi sul suo futuro artistico. “Mi vergognavo a fare l’attore, con padre attore e grande regista, e madre attrice” – ha confessato Christian De Sica dalle pagine del Corriere della Sera. Un paragone troppo grande e impossibile da superare quello col padre: attore e regista tra i più grandi del panorama italiano. Senza dimenticare poi il grande talento della madre Maria Mercader, attrice conosciuta e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)Desono stati idiDe. Lo showman, cresciuto a pane, arte e cinema, era in parte predestinato al mondo dello spettacolo anche se sin da ragazzino ha avuto tantissimi dubbi sul suo futuro artistico. “Mi vergognavo a fare l’attore, conattore e grande regista, e madre attrice” – ha confessatoDedalle pagine del Corriere della Sera. Un paragone troppo grande e impossibile da superare quello col: attore e regista tra i più grandi del panorama italiano. Senza dimenticare poi il grande talento della madre, attrice conosciuta e ...

