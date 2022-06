Capello | “Matic è un ottimo giocatore Bonucci? È ancora indispensabile per Allegri”

Leggi su seriea24

(Di sabato 18 giugno 2022) Fabioha trattato alcuni temi più scottanti delle ultime settimane ai microfoni di New Sound Level. Di seguito le sue dichiarazioni A ventuno anni da quello scudetto, per lei che ha vinto tanto, quant’è stata importante per lei la vittoria dello scudetto della Roma nella sua carriera? “È importante per capire che in ogni posto dove vai se vuoi vincere devi lavorare in maniera diversa, bisogna capire l’ambiente la squadra e i giocatori e in base a questo adattare le proprie idee, se si pensa di usare sempre la stessa tattica ignorando le caratteristiche dei giocatori si è destinati a fallire”. Che acquisto èper la Roma? “L’allenatore ha delle priorità, conosce il valore dei giocatori e conosce il campionato che lo aspetta e in base a tutto questo delinea delle priorità. Se prendo un centrocampista diverso e costruisco un centrocampo ...