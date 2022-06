Calciomercato Inter: anche il Chelsea ci prova per Skriniar (Di sabato 18 giugno 2022) . I buoni rapporti tra i club potrebbero favorire l’affare La trattativa Skriniar-PSG sembrava aver preso una determinata piega, ma nonostante i francesi stiano valutando con l’Inter le cifre, si è fatto avanti nelle ultime ore il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i blues vogliono il difensore, e i buoni rapporti tra il Chelsea stesso e l’Inter potrebbero influire (visto l’affare Lukaku). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . I buoni rapporti tra i club potrebbero favorire l’affare La trattativa-PSG sembrava aver preso una determinata piega, ma nonostante i francesi stiano valutando con l’le cifre, si è fatto avanti nelle ultime ore il. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i blues vogliono il difensore, e i buoni rapporti tra ilstesso e l’potrebbero influire (visto l’affare Lukaku). L'articolo proviene da Calcio News 24.

