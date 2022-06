Ballottaggio a Lucca, Vito: “Se Fi con Casapound lascio partito” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito”. Così Elio Vito di Forza Italia su Twitter. A Lucca, per l’elezione del sindaco, si è andati al Ballottaggio tra Francesco Rampini, del centrosinistra, al 42,65% e Mario Pardini, del centrodestra, al 34,35%. Calenda “Anche per questo noi appoggeremo il candidato del centrosinistra (senza 5S)”, scrive Carlo Calenda su Twitter a proposito dell’apparentamento tra centrodestra e Casapound a Lucca. Pd “Senza remore, dando un calcio alla drammatica storia del Novecento, la destra si allea con Casapound per il Ballottaggio di Lucca. L’Italia è una Repubblica ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia aconferma l’apparentamento con, lascerò il”. Così Eliodi Forza Italia su Twitter. A, per l’elezione del sindaco, si è andati altra Francesco Rampini, del centrosinistra, al 42,65% e Mario Pardini, del centrodestra, al 34,35%. Calenda “Anche per questo noi appoggeremo il candidato del centrosinistra (senza 5S)”, scrive Carlo Calenda su Twitter a proposito dell’apparentamento tra centrodestra e. Pd “Senza remore, dando un calcio alla drammatica storia del Novecento, la destra si allea conper ildi. L’Italia è una Repubblica ...

