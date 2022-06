Allarme siccità al Nord-Ovest. "Rischio razionamento dell'acqua" (Di sabato 18 giugno 2022) Niente da fare. Gli ultimi aggiornamenti meteo danno per la prossima settimana ancora alta pressione africana, caldo torrido e assenza di precipitazioni. Al limite, tutto da verificare, potrebbero esserci temporali sporadici, ma forti che rischiano solo di fare danni, nella seconda... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 18 giugno 2022) Niente da fare. Gli ultimi aggiornamenti meteo danno per la prossima settimana ancora alta pressione africana, caldo torrido e assenza di precipitazioni. Al limite, tutto da verificare, potrebbero esserci temporali sporadici, ma forti che rischiano solo di fare danni, nella seconda... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Avvenire_Nei : Allarme acqua in mezza Italia: stop agli sprechi. E il delta del Po sa di sale - Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - repubblica : Allarme siccità, il piano per la crisi idrica. “A Roma razionamenti di notte e riuso dell'acqua depurata nei bar e… - vero_ayllon : RT @repubblica: Allarme siccità, il piano per la crisi idrica. “A Roma razionamenti di notte e riuso dell'acqua depurata nei bar e ristoran… - leograd : Allarme #siccità in @regioneFVGit il presidente di @ConfindustriaAA se ne frega. Un uomo del passato.… -