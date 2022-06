Alberto Porta, il volto noto della MotoGp dice addio a Mediaset : il messaggio su Twitter (Di sabato 18 giugno 2022) Alberto Porta è un giornalista sportivo, che lavora per la redazione motori di SportMediaset. noto al pubblico televisivo per le sue esperienze come inviato ai box delle gare della MotoGp e della Superbike. Dopo anni di onorata carriera, Porta conclude la sua carriere nel gruppo Mediaset. Il noto giornalista sportivo ha deciso di concedersi dai suoi fan attraverso un lungo messaggio su Twitter. Tantissimi i commenti degli amanti dei motori sotto il suo post.



