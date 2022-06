Vuoi guadagnare un bel po’ di soldi stando a casa? | I trucchi per diventare uno YouTuber

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 17 giugno 2022) Hai sentito troppe volte parlare di ragazzini che con YouTube hanno guadagnato un bel po’ di. E così vorresti provarci anche tu… E come si fa? Proveremo a spiegartelo, mostrandoti i passi obbligati e le strategie migliori per tentare di sbancare con YouTube. Sì, si puòdavvero con i propri video, ma non è così facile come sembra. Per sfondare sul tubo ci vuole un’idea che conquisti il pubblico. E ci vuole impegno. Di norma nessunoè diventato ricco in un mese: tutti sono partiti dal basso e ci si sono dedicati anima e corpo. Ma i risultati possono essere straordinari. Loitaliano Favij, specializzato nel mondo del gaming, nel 2016 ha guadagnato circa 450.000 euro, nel 2017 più di 800.000 e nel 2018 quasi 900.000 euro!tanticon ...