Verona | Rotta Pd | ' a destra triste regolamento conti | Tommasi è cambiamento' **

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Ce la facciamo? Noi siamo fiduciosi e a darci fiducia è l'attenzione che la città sta rivolgendo a Damiano. Sa cosa mi ha colpito? Le tante persone che sono venute al comitato a chiedere di dare una mano. La città ha voglia di voltare pagina e Damiano rappresenta il". Alessia, vicecapogruppo del Pd alla Camera e veronese, è in prima linea nella campagna elettorale per Damianoa Verona. Il centrointantonua a litigare... "Lo spettacolo a cui stiamo assistendo parla da solo -diceall'Adnkronos- mi pare sia chiaro chi pensa al futuro della città e chi pensa solo undiinterno. Verona merita di meglio della lotta intestina nel centro, in cui ...