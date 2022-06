UFFICIALE: Vince McMahon questa notte apparirà a SmackDown (Di venerdì 17 giugno 2022) Sembra una puntata di Succession, la pluri-premiata serie televisiva di HBO, invece è la realtà. Mentre la dirigenza della WWE è in subbiglio per gli accordi segreti su cui sta indagando il consiglio di amministrazione, Vince McMahon -appena dimessosi dalle sue cariche- ha annunciato tramite i canali social che apparirà questa notte a SmackDown. Mr. McMahon will appear on SmackDown tonight at 8 PM ET live on FOX. pic.twitter.com/6XEEDwR0Hy— WWE (@WWE) June 17, 2022 Ovviamente non possiamo che essere curiosi di quanto avrà da dire il chairman della WWE, che probabilmente parlerà della tempesta che lo sta riguardando. Un motivo di interesse ulteriore per un episodio di SmackDown che già era molto importante per via del match ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 giugno 2022) Sembra una puntata di Succession, la pluri-premiata serie televisiva di HBO, invece è la realtà. Mentre la dirigenza della WWE è in subbiglio per gli accordi segreti su cui sta indagando il consiglio di amministrazione,-appena dimessosi dalle sue cariche- ha annunciato tramite i canali social che. Mr.will appear ontonight at 8 PM ET live on FOX. pic.twitter.com/6XEEDwR0Hy— WWE (@WWE) June 17, 2022 Ovviamente non possiamo che essere curiosi di quanto avrà da dire il chairman della WWE, che probabilmente parlerà della tempesta che lo sta riguardando. Un motivo di interesse ulteriore per un episodio diche già era molto importante per via del match ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE UFFICIALE: Vince McMahon questa notte apparirà a SmackDown - - el_trmn : @scudettiano Ufficiale Inter vince la champions 2015/2016 - couchplay_vince : RT @the_oluk: In questa puntata del VI MOSTRO QUALCHE ASSET, oggi ecco qui DOLCETTO TOWER, l'advergame ufficiale della Boing App (ITA - ESP… - marcullo02 : RT @marcullo02: Thread ufficiale per spiegare le fazioni in maniera semplice: LE SARDINE -Vivono costantemente di bixione -Vorrebbero vince… - bushido01 : Bonaccini vs Parco Mizzo = incontro del secolo Chi vince diventa il sosia ufficiale di LVI -