Ue: Di Maio, risoluzione maggioranza dia massimo sostegno a Draghi (Di venerdì 17 giugno 2022) Leggo in queste ore che una parte del M5S vuole inserire nella risoluzione che impegna il presidente del Consiglio ad andare nel Consiglio europeo frasi e parole che disallineano l'Italia dalle ... Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 17 giugno 2022) Leggo in queste ore che una parte del M5S vuole inserire nellache impegna il presidente del Consiglio ad andare nel Consiglio europeo frasi e parole che disallineano l'Italia dalle ...

Pubblicità

GabrieleCarrer : Di Maio: “Leggo in queste ore che una parte del M5S vuole inserire nella risoluzione che impegna il presidente del… - fisco24_info : Il piano di Di Maio di fare un nuovo partito mettendo insieme i 'draghiani' : AGI - Alla sfida di Di Maio a Conte a… - peacelink : #Ucraina, Di Maio: 'No a dichiarazioni contro #Nato in risoluzione. Italia non è Paese neutrale' #M5S - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non credo sia opportuno assumere decisioni che disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dalla… - Affaritaliani : Ucraina, Di Maio: 'No a dichiarazioni contro Nato in risoluzione. Italia non è Paese neutrale' -