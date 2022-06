Tra Torreira e la Fiorentina volano stracci. Venuti: «Morto un Papa se ne fa un altro» (Di venerdì 17 giugno 2022) Non è finita affatto bene tra la Fiorentina e Torreira. Dopo le accuse più o meno velate che il centrocampista uruguagio ha fatto tramite i social alla società in riferimento ad alcuni comportamenti scorretti da parte dei viola nella trattativa con l’Arsenal e le indiscrezioni su alcune incomprensioni tra lui e Italiano, sono arrivate le parole che il Corriere dello Sport definisce “eloquenti” del terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti. Sul quotidiano si legge che.. Il difensore, passato nel pomeriggio dai “campini” per ritirare un paio di scarpe, si è infatti lasciato sfuggire (a mo’ di battuta) con i cronisti presenti una frase su Torreira che ha lasciato spazio a poche interpretazioni: «Tranquilli, Morto un Papa se ne fa un altro». Un modo ironico ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Non è finita affatto bene tra la. Dopo le accuse più o meno velate che il centrocampista uruguagio ha fatto tramite i social alla società in riferimento ad alcuni comportamenti scorretti da parte dei viola nella trattativa con l’Arsenal e le indiscrezioni su alcune incomprensioni tra lui e Italiano, sono arrivate le parole che il Corriere dello Sport definisce “eloquenti” del terzino dellaLorenzo. Sul quotidiano si legge che.. Il difensore, passato nel pomeriggio dai “campini” per ritirare un paio di scarpe, si è infatti lasciato sfuggire (a mo’ di battuta) con i cronisti presenti una frase suche ha lasciato spazio a poche interpretazioni: «Tranquilli,unse ne fa un». Un modo ironico ...

