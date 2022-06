Torino Praet | Juric non molla | Cairo pronto a chiudere con il Leicester

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ilnon, il tecnicoha imposto il suo acquisto per il ruolo da trequartista:con ilIlnon vuolereanche perché è una precisa richiesta di. L’allenatore vuole lui per il ruolo di trequartista e le trattative con ilproseguono ormai da tempo. Il presidentesta cercando di abbassare le pretese e potrebbe arrivare a offrire 10/11 milioni per riscattare il belga. Lo riporta La Stampa . L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilnon molla, il tecnico Juric ha imposto il suo acquisto per il ruolo da trequartista: Cairo pronto a chiudere con il Leicester Ilnon vuole mollareanche perché è una precisa richiesta di Juric. L'allenatore vuole lui per il ruolo di trequartista e le trattative con il Leicester proseguono ormai da tempo. Il presidente Cairo sta cercando di abbassare le pretese e potrebbe arrivare a offrire 10/11 milioni per riscattare il belga.