Spalletti | «Ottenuti grandi risultati | ma sarà difficilissimo rientrare tra le prime 4»

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il tecnico del Napoli Lucianoè tornato a parlare su quanto fatto in stagione e sugli obiettivi per l’immediato futuro Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, Lucianoha delineato gli obiettivi per la prossima stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Bisogna considerare il percorso importante di crescita che ha fatto la squadra. Ora tutti si aspettano che vengano rifatte quelle vittorie ma non è facile.tra lequattro. Dobbiamo fare come abbiamo già fatto e dobbiamo lottare. Nella stagione precedente abbiamo fatto dei. Siamo stati dentro la zona Champions da quando è iniziato il campionato e ci siamo arrivati con largo anticipo. Ci sono state partite in ...

