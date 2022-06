Siccità, Cirio: “In 170 comuni del Piemonte acqua solo per uso alimentare” (Di venerdì 17 giugno 2022) Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, in merito alla Siccità ha dichiarato: “Al momento in Piemonte sono 170 i comuni con ordinanze adottate o in corso di adozione sull’uso consapevole dell’acqua potabile, cioè finalizzato agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura…”. Siccità, parla il Presidente Cirio: “Abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l’agricoltura” “Al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda gli usi civili dell’acqua potabile, ma abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l’agricoltura.” ha sottolineato. Cirio: “La criticità ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) Alberto, Presidente della Regione, in merito allaha dichiarato: “Al momento insono 170 icon ordinanze adottate o in corso di adozione sull’uso consapevole dell’potabile, cioè finalizzato agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura…”., parla il Presidente: “Abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l’agricoltura” “Al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda gli usi civili dell’potabile, ma abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l’agricoltura.” ha sottolineato.: “La criticità ...

Pubblicità

petergomezblog : Siccità, Cirio: “In 170 comuni del Piemonte acqua solo per uso alimentare. Portata del Po a meno 72 per cento. Nece… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cirio 'siccità è calamità naturale, no razionamenti' - - ZenatiDavide : Siccità, il presidente del Piemonte Cirio: “Stato di emergenza grave sull’agricoltura. Istituito tavolo di crisi pe… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cirio 'siccità è calamità naturale, no razionamenti' - - Alberto_Cirio : ??#Emergenza #idrica Oggi ho voluto convocare tutte le autorità di gestione, i consorzi irrigui e il mondo dell’ag… -