Se nel cantiere navale di Castellammare Di Maio fa rotta sul Partito Democratico

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si dice che tre indizi valgano una prova. E quindi, mettendoli in fila, in una mattinata di giugno al cantiere navale di Castellammare di Stabia, si capisce una cosa: che Luigi Di Maio fa rotta sul Pd. Primo indizio: in occasione della visita che il ministro degli Esteri fa nello storico stabilimento, è seguito da tutti i pesi massimi del Partito Democratico campano. Dai consiglieri regionali Mario Casillo, Massimiliano Manfredi e Loredana Raia ai parlamentari Piero De Luca (di Vincenzo) e Lello Topo. E poi una sfilza di sindaci dem del comprensorio che a Castellammare, forse, mettevano piede per la prima volta: da Enzo Cuomo di Portici, fresco di investitura bulgara e già al centro dello scandalo con Di ...

