Sciacca, eletto il nuovo sindaco al primo turno. Ma c’era una correzione errata in un verbale: si va al ballottaggio (Di venerdì 17 giugno 2022) Pagina 43: è a questo punto del verbale che stavano per cambiare le sorti delle elezioni in quel di Sciacca. È la pagina del verbale del seggio numero 4, in cui si vedono con chiarezza i numeri corretti, una correzione vistosa di 38 voti che aveva assegnato la vittoria al primo turno del candidato in pole position che così passava il ballottaggio, superando di pochissimo la soglia del 40 per cento. L’errore e il ricorso – Era però solo un errore del presidente del seggio, che però, guarda caso, è il figlio del presidente del parco della Madonie, impegnato in questa elezioni con una lista a sostegno del candidato arrivato primo: circostanza che non ha mancato di infuocare il clima elettorale. È così che la città agrigentina, nota per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Pagina 43: è a questo punto delche stavano per cambiare le sorti delle elezioni in quel di. È la pagina deldel seggio numero 4, in cui si vedono con chiarezza i numeri corretti, unavistosa di 38 voti che aveva assegnato la vittoria aldel candidato in pole position che così passava il, superando di pochissimo la soglia del 40 per cento. L’errore e il ricorso – Era però solo un errore del presidente del seggio, che però, guarda caso, è il figlio del presidente del parco della Madonie, impegnato in questa elezioni con una lista a sostegno del candidato arrivato: circostanza che non ha mancato di infuocare il climarale. È così che la città agrigentina, nota per la ...

Pubblicità

Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Sciacca, eletto il nuovo sindaco al primo turno. Ma c’era una correzione errata in un verbale: si va al ballottaggio h… - fattoquotidiano : Sciacca, eletto il nuovo sindaco al primo turno. Ma c’era una correzione errata in un verbale: si va al ballottaggio - SiciliaTV : A Sciacca ancora non è chiaro se c'è un nuovo sindaco, Ignazio Messina, o se si ritornerà alle... #SiciliaTv… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Sicilia #Agrigento #Sciacca 42 sezioni scrutinate su 42: Ignazio #Messina: 40,… - mikedells : RT @ElioLannutti: Complimenti ad Ignazio a Messina, segretario nazionale Idv eletto sindaco di Sciacca al primo turno -