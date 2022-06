Scherma, Europei 2022: i tabelloni delle azzurre nel fioretto femminile. Tutte le avversarie (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è conclusa la fase a gironi della prova di fioretto femminile agli Europei 2022, in corso di svolgimento ad Antalya. Le quattro azzurre in gara (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) si sono qualificate Tutte per il tabellone principale e alcune di loro potrebbe incontrarsi negli assalti ad eliminazione diretta. Nella parte alta del tabellone è stata inserita la sola Alice Volpi, probabilmente la grande favorita per la medaglia d’oro. La toscana comincerà il suo cammino ai sedicesimi contro la vincente della sfida tra la spagnola Andrea Breteau e la svedese Miriam Schreiber. I pericoli per l’azzurra sono rappresentati dalle tedesche Anna Sauer (avversaria nei quarti) e Leonie Ebert (testa di serie numero uno e possibile avversaria in semifinale). Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è conclusa la fase a gironi della prova diagli, in corso di svolgimento ad Antalya. Le quattroin gara (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) si sono qualificateper il tabellone principale e alcune di loro potrebbe incontrarsi negli assalti ad eliminazione diretta. Nella parte alta del tabellone è stata inserita la sola Alice Volpi, probabilmente la grande favorita per la medaglia d’oro. La toscana comincerà il suo cammino ai sedicesimi contro la vincente della sfida tra la spagnola Andrea Breteau e la svedese Miriam Schreiber. I pericoli per l’azzurra sono rappresentati dalle tedesche Anna Sauer (avversaria nei quarti) e Leonie Ebert (testa di serie numero uno e possibile avversaria in semifinale). Le ...

