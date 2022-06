San Marino: un 12enne ruba del cioccolato, si pente e scrive al negoziante le sue scuse (Di venerdì 17 giugno 2022) Benjamin, un 12enne svizzero, si era recato a San Marino per una gita e lì aveva rubato un ovetto Kinder Joy in un negozio proprio nel centro cittadino. Tornato a casa, però, si è sentito in colpa per quel furto e, non riuscendo a vivere con questo peso sullo stomaco, ha deciso di scrivere di suo pugno una lettera di scuse al proprietario del negozio. “Mi chiamo Benjamin – si legge nello scritto -, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi e ho rubato un ovetto Kinder Joi del valore di 2,10 euro. Mi dispiace molto. Spero che mi possa perdonare perché vorrei essere in pace con lei e con Dio”. Vi raccomandiamo... Ucraina, la lettera di un bimbo alla mamma morta: "Verrò da te in paradiso" ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Benjamin, unsvizzero, si era recato a Sanper una gita e lì avevato un ovetto Kinder Joy in un negozio proprio nel centro cittadino. Tornato a casa, però, si è sentito in colpa per quel furto e, non riuscendo a vivere con questo peso sullo stomaco, ha deciso dire di suo pugno una lettera dial proprietario del negozio. “Mi chiamo Benjamin – si legge nello scritto -, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi e hoto un ovetto Kinder Joi del valore di 2,10 euro. Mi dispiace molto. Spero che mi possa perdonare perché vorrei essere in pace con lei e con Dio”. Vi raccomandiamo... Ucraina, la lettera di un bimbo alla mamma morta: "Verrò da te in paradiso" ...

