Perquisizioni alle case popolari dopo la maxi-rissa tra regolari e abusivi: spunta un arsenale di mazze e coltelli (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani sera sarà passata esattamente una settimana dalla maxi-rissa alle case popolari di Via Bolla, nella galassia multietnica di Gallarate (Milano). Dove in 60, tra famiglie rom, occupanti abusivi e inquilini regolari, se le sono date a bastonate e sprangate in strada. Il teatro delle violenze consumate nei palazzoni popolari e tracimate a cielo aperto, è diventato un terreno di guerra. Una guerriglia urbana che si è conclusa in ospedale, con tre feriti: una donna di 44 anni. Un ragazzino di 17. E persino un bambino di 2 anni. Oggi, a distanza di 6 giorni da quello scempio, la polizia di Milano, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito diverse Perquisizioni delegate dall’autorità ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani sera sarà passata esattamente una settimana dalladi Via Bolla, nella galassia multietnica di Gallarate (Milano). Dove in 60, tra famiglie rom, occupantie inquilini, se le sono date a bastonate e sprangate in strada. Il teatro delle violenze consumate nei palazzonie tracimate a cielo aperto, è diventato un terreno di guerra. Una guerriglia urbana che si è conclusa in ospedale, con tre feriti: una donna di 44 anni. Un ragazzino di 17. E persino un bambino di 2 anni. Oggi, a distanza di 6 giorni da quello scempio, la polizia di Milano, coordinata dalla locale Procura, ha eseguito diversedelegate dall’autorità ...

