Pensione alle casalinghe? Più facile con queste novità (Di venerdì 17 giugno 2022) Cosa accade alle casalinghe con 5 anni di contributi. L'INPS fa luce su questo aspetto per le persone che svolgono lavori non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari. È possibile ottenere la Pensione una volta raggiunti i requisiti richiesti dalla Legge, con un versamento di 25,82 euro per il riconoscimento di un mese di contributi. Per raggiungere i 5 anni di contributi, basterà versare circa 1.549,20 euro. Pensione alle casalinghe. Piu? facile con queste novita?(pixabay.com)È possibile ottenere la Pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi e 57 anni d'età. Ma entriamo nel dettaglio per comprendere meglio quali sono i requisiti per potere usufruire di questa Pensione. Quali ...

