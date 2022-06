Medagliere Europei scherma Antalya 2022 | primo bronzo di Alice Volpi!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sono scattati oggi, venerdì 17 giugno, i Campionatidiin programma ad, in Turchia, fino a mercoledì 22 giugno: per l’Italia quattro atleti per ciascuna specialità parteciperanno alle gare individuali, inoltre gli azzurri saranno presenti in tutte le prove a squadre, con tre titolari, una riserva in loco ed una in Italia. Nei primi tre giorni si disputeranno le sei gare individuali, negli ultimi tre spazio alle prove a squadre: glitornano a svolgersi a tre anni di distanza dall’ultima edizione, quella di Dusseldorf 2019, nella quale l’Italia conquistò 10 medaglie, di cui due d’oro, due d’argento e sei di. Oggi sono state le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile ad aprire il programma: subito tre italiani in semifinale e quindi a medaglia. Si ...