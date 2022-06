Mattia Faraoni e le periferie, Gloria Peritore e ‘Shadow Project’. A Ostia la Kickboxing va a braccetto col sociale (Di venerdì 17 giugno 2022) Servono più personaggi o campioni agli sport da combattimento? Dibattito aperto nell’era social di Ryan Garcia e, perché no, di Jake Paul. La Kickboxing italiana però spera di aver trovato un fighter capace di essere entrambe le cose. A Mattia Faraoni il seguito sui social e nelle arene proprio non manca. Quando cinque anni fa combatteva nelle palestre, il 30enne romano si confermava già atleta da sold out. Ora la popolarità è schizzata alle stelle, la carriera invece è arrivata alle porte di una sfida mondiale. Oggi Mattia Faraoni è a tutti gli effetti un personaggio pubblico e stasera, contro il gigante australiano Charles Joyner, cercherà di conquistare il titolo mondiale ISKA (quello del ‘Kickboxer’ di Jean Claude van Damme per intenderci) al PalaPellicone di Ostia. Kicker ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Servono più personaggi o campioni agli sport da combattimento? Dibattito aperto nell’era social di Ryan Garcia e, perché no, di Jake Paul. Laitaliana però spera di aver trovato un fighter capace di essere entrambe le cose. Ail seguito sui social e nelle arene proprio non manca. Quando cinque anni fa combatteva nelle palestre, il 30enne romano si confermava già atleta da sold out. Ora la popolarità è schizzata alle stelle, la carriera invece è arrivata alle porte di una sfida mondiale. Oggiè a tutti gli effetti un personaggio pubblico e stasera, contro il gigante australiano Charles Joyner, cercherà di conquistare il titolo mondiale ISKA (quello del ‘Kickboxer’ di Jean Claude van Damme per intenderci) al PalaPellicone di. Kicker ...

Pubblicità

bigdarktiger : -1 AL MATCH!! ?? Conferenza stampa di Mattia Faraoni e Gloria Peritore al... - fight_shield : Superfights Tsunami è il grande evento che vedrà impegnati i fighters nostrani: Mattia Faraoni e Gloria Peritore ne… - sportface2016 : Mattia #Faraoni vs Charles #Joyner, peso ok: il faccia a faccia | VIDEO - fight_shield : Mattia Faraoni ha rilasciato oggi un'itervista in diretta sull'account Instagram di - peterkama : RT @jackbrunelli1: Amici! Vi aspetto alle 13 sul profilo Instagram di @DAZN_IT, dove faró una chiacchierata con Mattia Faraoni in vista del… -