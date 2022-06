Iv: Rosato, 'noi incompatibili su tutto con M5S' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Nella nostra scelta di non voler entrare in un'area politica con i 5stelle c'è la coerenza di chi già ci ha provato e ha compreso, in pochi mesi di governo insieme nel Conte 2, di essere incompatibile con loro su tutto: dalla giustizia, all'economia, dal reddito di cittadinanza alle riforme istituzionali”. Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, a La Verità. “Gia nel febbraio del 2020 infatti eravamo pronti a presentare mozione di sfiducia al ministro della giustizia Bonafede. Con la pandemia ci abbiamo rinunciato, perché la priorità del Paese in quel momento era affrontare l'emergenza”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Nella nostra scelta di non voler entrare in un'area politica con i 5stelle c'è la coerenza di chi già ci ha provato e ha compreso, in pochi mesi di governo insieme nel Conte 2, di essere incompatibile con loro su: dalla giustizia, all'economia, dal reddito di cittadinanza alle riforme istituzionali”. Così il presidente di Italia Viva, Ettore, a La Verità. “Gia nel febbraio del 2020 infatti eravamo pronti a presentare mozione di sfiducia al ministro della giustizia Bonafede. Con la pandemia ci abbiamo rinunciato, perché la priorità del Paese in quel momento era affrontare l'emergenza”.

