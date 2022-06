F1 Gp Canada 2022, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen davanti a Sainz (Di venerdì 17 giugno 2022) Max Verstappen davanti a tutti, ma Carlos Sainz insegue. La prima sessione delle prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022, riprende da dove era finito con una Red Bull davanti a tutti. Il leader del Mondiale trova il miglior tempo in 1.15.158, quasi due decimi e mezzo di vantaggio su un Carlos Sainz comunque in palla. Terzo uno straordinario Fernando Alonso che fa segnare il suo tempo addirittura con le gomme medie e sfoggia il miglior passo gara del lotto. Quarto Sergio Perez a quattro decimi, quinto Charles Leclerc a mezzo secondo da Verstappen: per il monegasco un lavoro differente rispetto al suo compagno di squadra anche con la possibilità di cambiare il turbo più ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Maxa tutti, ma Carlosinsegue. La prima sessione delledel Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, riprende da dove era finito con una Red Bulla tutti. Il leader del Mondiale trova il miglior tempo in 1.15.158, quasi due decimi e mezzo di vantaggio su un Carloscomunque in palla. Terzo uno straordinario Fernando Alonso che fa segnare il suo tempo addirittura con le gomme medie e sfoggia il miglior passo gara del lotto. Quarto Sergio Perez a quattro decimi, quinto Charles Leclerc a mezzo secondo da: per il monegasco un lavoro differente rispetto al suo compagno di squadra anche con la possibilità di cambiare il turbo più ...

