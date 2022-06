EDMO: La disinformazione sull’Ucraina è in calo, mentre cresce quella medico-sanitaria (report maggio 2022) (Di venerdì 17 giugno 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate a maggio 2022 in Europa dal gruppo di fact-checker e debunker di EDMO. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report. A maggio 2022 la disinformazione rilevata a proposito della guerra in Ucraina – che rimane comunque il principale argomento di disinformazione nell’Ue – è diminuita. Dopo il calo della percentuale record di marzo, 59 per cento, a quella comunque significativa di aprile, 43 per cento, a maggio la percentuale è scesa al 30 per cento: si è insomma dimezzata nell’arco di due mesi. Nei mesi precedenti non era mai stato ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 giugno 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate ain Europa dal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del. Alarilevata a proposito della guerra in Ucraina – che rimane comunque il principale argomento dinell’Ue – è diminuita. Dopo ildella percentuale record di marzo, 59 per cento, acomunque significativa di aprile, 43 per cento, ala percentuale è scesa al 30 per cento: si è insomma dimezzata nell’arco di due mesi. Nei mesi precedenti non era mai stato ...

